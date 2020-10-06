Нелу Татару, министр здравоохранения Румынии, ввел новые правила въезда в страну. С 7 октября туристам надо предоставлять результат ПЦР-теста и пройти 14-дневный карантин.

С 7 октября Министерство здравоохранения Румынии ввело новые правила въезда в страну для иностранцев. Об этом сообщает Mediafax.

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В частности, нововведения касаются граждан тех стран, которые имеют высокий уровень заражения коронавирусом. Поэтому они касаются и украинцев. Туристам по прибытии нужно будет предоставить результат лабораторного теста на коронавирус, а также пройти 14-дневный карантин.

Министр здравоохранения Нелу Татару отметил, что путешественники, прибывшие в Румынию на срок до трех дней, имеют возможность въехать только при отрицательном тесте. Его следует сделать за 48 часов до прибытия.

Стоит отметить, что можно выйти из карантина быстрее. На восьмой день, если человек не почувствует симптомов болезни, а сделанный результат тестирования – отрицательный, тогда карантин заканчивается досрочно, но на десятый день.