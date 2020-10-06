Правительство Египта предложило новые правила для туристов, которые будут действовать до 30 апреля 2021 года. С 1 ноября этого года туристы, которые будут прибывать в определенные губернаторства, будут освобождены от уплаты визового сбора.

Правительство Египта упростило правила въезда в страну для иностранцев. С 1 ноября туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от обязанности уплатить визовый налог.

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Об этом информировало посольство Украины в Египте на странице в Фейсбуке. Такие правила будут действовать до 30 апреля 2021 года.

Впрочем, это не отменяет предварительные требования о необходимости прибытия в страну с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Его надо сделать не раньше, чем за 72 часа до прибытия в Египет.

Стоит отметить, что в Хургаде, Шарм эль-Шейхе, Марса-Аламе и Табе, прибывать с тестом не обязательно. Тестирование можно пройти прямо в аэропорту по прилету.

Напомним, что гражданам Украины можно посещать 52 государства. Среди них Турция, Египет, Черногория, Болгария, Албания и ряд других туристических стран.