Уряд Єгипту запропонував нові правила для туристів, що будуть діяти до 30 квітня 2021 року. З 1 листопада цього року туристи, які прибуватимуть до певних губернаторств, будуть звільнені від сплати візового збору.

Уряд Єгипту спростив правила в'їзду в країну для іноземців. З 1 листопада туристи, які прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан, будуть звільнені від обов'язку сплатити візовий податок.

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Про це інформувало посольство України в Єгипті на сторінці у фейсбуці. Такі правила діятимуть до 30 квітня 2021 року.

Втім, це не скасовує попередні вимоги про необхідність прибуття до країни з негативним ПЛР-тестом на коронавірус. Його треба зробити не раніше, ніж за 72 години до прибуття до Єгипту.

Варто зазначити, що в Хургаді, Шарм ель-Шейху, Марса-Аламі і Табі, прибувати з тестом не обов'язково. Тестувавання можна пройти прямо в аеропорті після прильоту.

Нагадаємо, що громадянам України можна відвідувати 52 держави. Серед них Туреччина, Єгипет, Чорногорія, Болгарія, Албанія та низка інших туристичних країн.