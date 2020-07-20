Королева попмузики Брітні Спірс вже 12 років перебуває під опікою свого батька. Минулого року він зізнався, що його стосунки з дочкою завжди були напруженими. Фанати вже втретє б’ють на сполох та закликають поширювати хештег #freebritney.

Чому розпочався такий масовий рух та що приховано за опікою Джеймса Спірса – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Трохи біографії

Брітні Спірс змалечку звикала до публіки. З 8 років вона знімалась у "Новому клубі Міккі-Мауса" разом з Джастіном Тімблерлейком та Крістіною Агілерою. А лише в 16 років вийшов її перший альбом Baby One More Time, який займав перші місця у всіх чартах. Після нього вийшло ще 3 альбоми, які зробили співачку шалено популярною. 2004 року вона вдруге вийшла заміж і народила сина від Кевіна Федерлайна. Згодом завагітніла вдруге. Папараці буквально переслідували її всюди. Тоді ж вона пояснила кілька фото з сином: де вона веде машину з хлопчиком на колінах, йшла до авто і ледь не впустила дитину та інші. "Інциденти трапляються, – сказала Брітні і додала: – Моя безпека, репутація й приватність – це три речі, які, як я відчуваю, хочуть відібрати в мене".



Брітні Спірс зі старшим сином Шоном у 2005 році / Getty Images

Психічний розлад і його вплив на співачку

Хоч співачка спочатку спростовувала всі чутки про розлучення зі своїм чоловіком Кевіном Федерлайном, через 2 місяці після народження другого сина у 2006 році Брітні Спірс подала на розлучення. 21 січня 2007 року у Брітні від раку померла тітка. 16 лютого вона лягла у реабілітаційний центр, але втекла звідти наступного дня і поголила голову в знак солідарності з тіткою.



Брітні Спірс з поголеною головою у 2007 році / Pinterest

Тоді папараці хотів сфотографувати Брітні, а вона намагалась побити його автомобіль парасолею. 20 лютого співачка знову опинилась в клініці, але вже під тиском родичів. Після цього її поведінка стала геть іншою: в крові знаходили наркотики, охоронець стверджував, що Спірс ходила гола перед дітьми. А коли поліціянти, згідно з постановою суду, хотіли забрати від неї сина, вона закрилась в домі й нікого не впускала.

З січня 2008 року матері не можна було відвідувати своїх дітей, а сама вона лежала в психіатричному відділенні медичного центру. Джеймс Спірс, її батько, спочатку став опікуном на пів року. Потім – на невизначений термін.



Брітні Спірс у 2008 році, коли її госпіталізували у клініку / Getty Images

У 2020 році Брітні лягла на лікування через психічні розлади та скасувала усі свої виступи. Тоді вона хотіла відновитися після хвороби батька. Фанати ж впевнені в тому, що її поклали в лікарню проти її волі. Тому в мережі знову став популярним хештег, а невелика група прихильників з табличками, де написано #freebritney, стояли біля міської державної адміністрації Західного Голівуду.

Тоді Брітні відреагувала в інстаграмі. Вона записала відео, де загальними фразами повідомила, що все добре. А в описі до відео написала: "Те, що говорять люди, вийшло з-під контролю. Ці погрози, чутки щодо моєї сім’ї та команди… Так, моя ситуація унікальна, але я обіцяю, що роблю все якнайкраще. Ваша любов неймовірна, але зараз я потребую трохи приватності, щоб зі всім розібратися."

Що передбачає опікунство?

Опікуна призначають для людини, яка з певних причин (неповноліття, старість, психічні захворювання) не може розпоряджатись своїм життям самостійно. Як зазначають близькі до Брітні джерела, опікунство тільки спрощує їй життя. Але все ж, обмежень є доволі багато: співачка не може сходити сама в кав’ярню, виходити заміж, покидати дім, голосувати, водити машину, робити покупки без нагляду. Розподілом фінансів займався Ендрю Воллет, але 2019 року пішов з посади. Загалом у цьому році на опікунство Брітні витратила 1,1 мільйон доларів, а у 2018 її рахунки становили більш як 59 мільйонів доларів. Бо незважаючи на таку обмеженість, Брітні випустила ще кілька альбомів, взяла участь у шоу "Х-Фактор" та провела величезну кількість перформансів, стверджує Insider.



Брітні Спірс з батьком Джеймсом Спірсом у 2008 році / Getty Images

Також після хвороби батька на початку 2019 року, опікуном став її адвокат.

#freebritney: закодовані повідомлення і аргументи фанатів

Ще до вагітності, у грудні 2004, Брітні відвідала радіостудію Лос-Анджелеса Kiss FM. Там вона представила пісню Mona Lisa, яка була повинна увійти в новий альбом The Original Doll. Чому альбом має саме таку назву (з англійської мови назва альбому перекладається як "Оригінальна лялька"), співачка не сказала, проте у відданих фанатів є версія. Дитячий голос Брітні звучить зовсім по-іншому, ніж у піснях. І це правда, навіть якщо слухати виступ 2016 року, коли вона співає не свою пісню, не під фонограму, голос звучить не так. Тому існують думки, що її змушували співати так званим "дитячим голосом", а платівка The Original Doll мала звучати справжнім. Ніяких доказів щодо цього немає, але з певних причин альбом, який мав вийти близько літа 2005, так і не вийшов, а Jive Records запевнили, що немає жодного нового матеріалу.

Також фанати декодують кожне нове відео чи пост в соцмережах Брітні. До прикладу, в TikTok у коментарях під нещодавнім відео написали: "Одягни жовте, якщо потребуєш допомоги", "Покрутись, якщо тобі потрібна допомога", "Моргни двічі". В наступному відео Брітні одягнена в жовтий топ, крутиться з букетом квітів у руках та моргає тільки 2 рази.

Хлопця Спірс, що в стосунках зі співачкою з жовтня 2016, Сема Асгарі, звинувачують у причетності до незаконного опікунства. Він модель та фітнес-тренер, різниця у віці між ними – 13 років. На червоній доріжці у 2019 році, він начебто сказав Брітні, щоб та його поцілувала. Також співачка закидує в мережу багато відеотренувань з Семом. На одному з таких помітили, що він просить Спірс усміхнутись. Тому фанати стверджують, що насправді він її охоронець.

Армія Брітні Спірс, як часто називають вони себе в мережі, впевнені, що співачку використовують заради грошей. Її остання активність в соціальних мережах і дивна поведінка – підтвердження того, що батько змушує її пити седативні, щоб продовжувати термін опікунства. На їхню думку, вона весь час говорить про це, дає знаки, навіть у піснях є слова про надмірну опіку (Overprotected, I’m a Slave 4 U, Gimme More, Circus), а на обкладинці останньої пісні Mood Ring зображені ланцюги.

Але не всі підтримують цей рух. Деякі користувачі кажуть, що її відео – не прохання про допомогу, а ознака шизофренії. А в такому стані опікун обов'язковий. А всі знаки – це просто те, що люди хочуть бачити, або ж просто збіг. Тим паче, якщо її користування телефоном обмежене, то коментарі, швидше за все, читають, а тоді жодна жовта блузка не може бути доказом.

Підтримка суспільства

Декотрі пости з хештегом підтримувала також мати Брітні – Лінн Спірс. Також вона подала документи до суду, щоб отримати можливість розпоряджатись фінансами дочки.

Рух підтримують і зірки. Наприклад, Майлі Сайрус на концерті 2019 року вигукнула Free Britney!. Також телеведуча Ніколь Поліцці сфотографувалась у футболці з Брітні Спірс та підписала фото хештегом. Підтримку висловила і Роуз Макгавен. Cardi B висловлювалась стосовно Брітні: "Слава зводить тебе з розуму. Жодної приватності, і кожен хоче відібрати частину грошей, які ти сама заробила. Весь світ спостерігає за тобою. Це божевілля."

В мережі також з’явилось дві петиції: одна про надання Брітні особистого адвоката і друга про розгляд законності опікунства. Загалом їх підписало понад 130 тисяч людей.

Фанати також пишуть: "Каньє Вест і Брітні Спірс обоє мали проблеми з психічним здоров’ям. Але одному з них можна балотуватися в президенти, а іншій не можна навіть повернути назад свої права".

22 липня має бути ще одне судове засідання щодо опікунства над Брітні Спірс.

Автор: Марія Касій