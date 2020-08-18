Успішна телеведуча, акторка і мама двох донечок наробила шуму в мережі новим фото. Лілія Ребрик постала з короткою стрижкою та рудим волоссям, а образ завершила яскравим макіяжем. Шанувальники були в захваті від зміни іміджу.

Впродовж усієї кар'єри на телебаченні й в кіно Лілія Ребрик поставала перед глядачами білявкою, а її стиль завжди вирізнявся жіночністю та стриманістю. Проте завдяки постійним зйомкам зірка може легко змінювати імідж, експериментуючи з кольором волосся. В інстаграм-профілі вона показала, як виглядає рудоволосою.

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На фото Лілія Ребрик позувала не лише з новим кольором волосся, а й з короткою стрижкою, чубчиком і хвилястою об'ємною укладкою. Не менш яскравим був і макіяж знаменитості. Губи вона нафарбувала помадою кольору фуксія, а очі виділила різнобарвними тінями – рожевими, ліловими й жовтими. Одягнена Лілія Ребрик була в атласну блузу з принтом.

Жінка така різна! Сьогодні – білявка, завтра – брюнетка, а наступного місяця взагалі руденька! Знаходьте у собі силу і сміливість змінюватися і бути різною,

– написала ведуча.

Схоже, на перевтілення зірка наважилась лише в кадрі, одягнувши руду перуку. Адже напередодні Ребрик зізналась, що вона "народжена стати білявкою". У дитинстві вона була брюнеткою, проте зазначила, що цей період успішно "пережила".

Якщо сама Лілія Ребрик змінювати колір волосся не збирається, то прихильники радо сприймають її сценічні експерименти з закіскою. У коментарях вони не приховували свого шоку від нового образу, проте зізнались, що такий вигляд пасує кумиру. Були й ті, кому зірка з яскравим іміджем схожа на Лілу з фільму "П'ятий елемент", яку зіграла голлівудська акторка українського походження Мілла Йовович.

"Вам, до речі, дуже гарно", "Навіть за яскравим образом і сміливим мейкапом не сховати вашу красу душі", "Несподівано, але вам пасує", "Крута", – йдеться у коментарях.