Успешная телеведущая, актриса и мама двух дочерей наделала шума в сети новым фото. Лилия Ребрик появилась с короткой стрижкой и рыжими волосами, а образ завершила ярким макияжем. Поклонники были в восторге от смены имиджа.

На протяжении всей карьеры на телевидении и в кино Лилия Ребрик появлялась перед зрителями блондинкой, а ее стиль всегда отличался женственностью и сдержанностью. Однако благодаря постоянным съемкам звезда может легко менять имидж, экспериментируя с цветом волос. В инстаграм-профиле она показала, как выглядит рыжеволосой.

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На фото Лилия Ребрик позировала не только с новым цветом волос, но и с короткой стрижкой, челкой и волнистой объемной укладкой. Не менее ярким был и макияж знаменитости. Губы она накрасила помадой цвета фуксия, а глаза выделила разноцветными тенями – розовыми, лиловыми и желтыми. Одета Лилия Ребрик была в атласную блузку с принтом.

Женщина такая разная! Сегодня – блондинка, завтра – брюнетка, а в следующем месяце вообще рыженькая! Находите в себе силу и смелость меняться и быть разной,

– написала ведущая.

Похоже, на перевоплощение звезда решилась только в кадре, надев рыжий парик. Ведь накануне Ребрик призналась, что она "рождена стать блондинкой". В детстве она была брюнеткой, однако отметила, что этот период успешно "пережила".

Если же сама Лилия Ребрик менять цвет волос не собирается, то поклонники радостно воспринимают ее сценические эксперименты с прической. В комментариях они не скрывали своего шока от нового образа, однако признались, что такой вид подходит кумиру. Были и те, кому звезда с ярким имиджем похожа на Лилу из фильма "Пятый элемент", которую сыграла голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович.

"Вам, кстати, очень хорошо", "Даже за ярким образом и смелым мейкапом не спрятать вашу красоту души", "Неожиданно, но вам подходит", "Крутая", – говорится в комментариях.