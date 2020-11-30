Известная американская актриса, звезда фильма "Мошенницы", Ребел Уилсон достигла своей цели. Знаменитость планировала терять килограммы к концу 2020 года, но достигла желаемого веса гораздо быстрее.

О том, что Ребел Уилсон достигла своей цели, она сообщила на личной странице в инстаграме. Американская актриса, известная благодаря комедийным ролям в различных фильмах, поставила себе цель похудеть к концу 2020 года до 75 килограммов.

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В январе Ребел Уилсон сообщила, что этот год станет для нее годом здоровья. Она вела активный образ жизни и боролась с лишними килограммами. Звезда не забывала делиться успехами с поклонниками, и показала летом свои формы в спортивном наряде.

На днях актриса сообщила, что достигла желаемого веса на месяц быстрее. Хоть она больше акцентировала на здоровом образе жизни, а не на цифрах на весах, ей удалось достичь отметки 74,6 килограммов. Ребел похудела более чем на 20 килограммов.

Достигла желаемого веса с месяцем в запасе! И хотя дело не в цифрах, а в здоровье, мне нужна была четкая цель, и я выбрала 75 килограмм,

– написала Ребел Уилсон.



Ребел Уилсон теперь весит 74,6 килограмма / Instagram / @rebelwilson

Знаменитость также сообщила, что планирует пообщаться с поклонниками в прямом эфире во вторник, 1 декабря. Она хочет поблагодарить подписчиков за поддержку и рассказать детали ее борьбы за здоровое тело.