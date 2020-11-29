В субботу, 28 ноября, бессменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник в третий раз стал отцом. Жена Кристина родила ему сына. Многодетная мамочка впервые показала и рассказала, как чувствует себя после родов.

Долгожданное появление малыша на свет супруги не стали держать в тайне от публики. Григорий Решетник с женой Кристиной сразу же поделились первым фото сына, на котором показали только его крошечную ручку. Через день после третьих родов возлюбленная ведущего решила продемонстрировать поклонникам в инстаграме и себя.

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Новоиспеченная многодетная мама Кристина Решетник сфотографировалась в современной палате частного роддома. Перед зеркалом она позировала в широкой белой рубашке, которая не подчеркивала женственный силуэт. Распущенные волосы она собрала сзади, а наносить косметику на лицо не стала, показав невероятную красоту после родов.

Первый день после родов. Чувствую себя супер. Необычно только, что живота нет,

– пошутила жена Григория Решетника.

Кристина добавила, что рождения сына супруги ждали в день ее рождения – 25 ноября. Однако малыш решил "задержаться" всего на три дня.

"Он у нас настоящий мужчина и решил, чтобы у каждого был свой праздник. Хоть и с разницей в три дня. Наше маленькое чудо – лучший подарок всего 2020 года", – растрогала признанием возлюбленная ведущего.



Жена Григория Решетника после родов / Фото Instagram / @kristina_reshetnik

Напомним, что сам Григорий Решетник в восторге от рождения третьего сына: "Теперь я – многодетный папа. У нас родился 3 сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать".