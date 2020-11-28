Неизменный ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник в третий раз стал отцом. Сегодня, 28 ноября, его жена Кристина в одном из киевских роддомов родила мальчика.

Телеведущий поделился трогательной новостью на личной странице в инстаграме. В субботу, 28 ноября, Григорий и Кристина Решетники стали многодетными родителями. Они опубликовали первую милую фотографию и поделились эмоциями с поклонниками.

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На фото изображена крошечная ручка мальчика, которую держат звездные родители. Также там видна бирка, где указана дата рождения малыша.

Теперь я – многодетный папа. У нас родился 3 сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю своей любимой жене-героине за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать,

– поделился эмоциями Григорий Решетник.

"Это мальчик! Как мы тебя ждали, наша третья огромная любовь", – написала Кристина Решетник на своей странице.

Что известно о третьей беременности Кристины Решетняк?

Радостной новостью об очередном пополнении в семье Кристина поделилась в июле. Звездная жена устроила семейную фотосессию и, обнародовав кадры, призналась, что беременна. Григорий рассказывал, что его избранница забеременела во время семейного отпуска на Мальдивах. Пара узнала об этом уже после возвращения в Украину и начала карантина. Влюбленные мечтали о третьем ребенке, и эта мечта осуществилась.

Возлюбленная популярного телеведущего после рассекречивания особого положения не скрывала округлый животик. Она позировала в различных фотосессиях, где примеряла красивые образы и демонстрировала свое тело.

В конце октября Решетник признался, что у них родится мальчик. Ранее Кристина делилась, что хочет третьего сына, а телеведущий уверял, что одинаково будет любить как сына, так и дочь. Отметим, звездные супруги воспитывают двоих мальчиков – Ивана и Дмитрия.