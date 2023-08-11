Так, Львы, Скорпионы и Стрельцы обожают рисковать. Они смелые и не пугаются новых вызовов, пишет 24 Канал.

Обратите внимание 2 знака зодиака, в которых впереди несчастные дни

Лев

Родившиеся под этим созвездием готовы на все, чтобы привлечь к себе внимание. Они обожают риск, поэтому с легкостью пригнут с парашютом или сделают еще что-то более опасное.

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Скорпион

Скорпионы настоящие храбрецы. Не зря этот знак зодиака считают опасным. Они обожают азарт и риск, зато обыденная рутина – совсем не по душе.

Важно Проблемы в личной жизни будут у этих 2 знаков зодиака

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Стрелец

Представители этого знака – авантюристы. Они любят пробовать что-нибудь новое и чувствовать адреналин. Между безопасным и рисковым путем Стрельцы выберут последний.

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