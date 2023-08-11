Так, Близнецы и Скорпионы, впереди возможные неурядицы. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.

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Близнецы

В ближайшее время можете узнать, что любящий человек изменяет вам. Эта правда будет горькой и болезненной, но стоит найти в себе силы трезво оценить ситуацию и, возможно, поставить точку в отношениях.

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Скорпион

В последнее время у вас, вероятно, были постоянные ссоры с партнером. Вы упрямы и не собираетесь идти на компромиссы. Однако важно понимать, что каждый человек имеет право на собственное мнение. Если действительно любите, поговорите искренне и откровенно, перестаньте быть эгоистом, потому что в противном случае можете все потерять.

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