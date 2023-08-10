Девы, Близнецы, Скорпионы и Рыбы, на этой неделе вы будете на седьмом небе от счастья, пишет 24 Канал.
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Дева
Творческие идеи Дев уже скоро воплотятся в реальность. Вами будут восхищаться все. Хейтеры в шоке от такого успеха.
Гороскоп для Дев
Близнецы
На этой неделе вы можете встретить человека, с которым проведет всю жизнь. Впереди искренняя любовь, поэтому будьте открыты к новым знакомствам.
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Скорпион
Уже в ближайшие дни вам придет очень интересное предложение. Обдумайте все и примите решение. Это может значительно увеличить ваш доход.
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Гороскоп для Скорпионов
Рыбы
Весь месяц вы плодотворно работали, так что руководитель решит вознаградить вас. Лучше вложите эти деньги в собственное дело, ведь со временем это принесет вам значительный доход.
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