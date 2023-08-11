Так, Леви, Скорпіони та Стрільці обожнюють ризикувати. Вони сміливі та не лякаються нових викликів, пише 24 Канал.

Зверніть увагу 2 знаки зодіаку, в яких попереду нещасливі дні

Лев

Народжені під цим сузір'ям готові на все, аби привернути до себе увагу. Вони обожнюють ризик, тож з легкістю скочать з парашутом чи зроблять щещоьс більш небезпечне.

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Скорпіон

Скорпіони справжні сміливці. Не дарма цей знак зодіаку вважають найнебезпечнішим. Вони обожнюють азарт і ризик, натомість буденна рутина – зовсім не до душі.

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Стрілець

Представники цього знаку – авантюристи. Вони люблять пробувати щось нове та відчувати адреналін. Між безпечним та ризиковим шляхом Стрільці оберуть останній.

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