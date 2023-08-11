Тельцы и Стрельцы, вам следует быть особенно осторожными. Впереди вероятны несчастливые дни, пишет 24 Канал.
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Телец
Вскоре вы можете почувствовать переживание. Тельцы будут иметь трудности в коммуникациях. Проблемы могут возникнуть в личной жизни или на работе. Будьте осторожны и старайтесь держать себя в руках. Также выделите хоть немного времени на отдых.
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Стрелец
Впереди вероятный стресс. Вы можете чувствовать себя усталыми и взбешенными. Не решенные проблемы прошлого могут напомнить о себе. Соберитесь, как бы ни было трудно, вам по силам абсолютно все.
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