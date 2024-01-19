Для тех, кто в ожидании дочери: 6 женских имен, которые точно вам понравятся

Имя имеет важное значение для ребенка. Ведь оно влияет на его судьбу и характер. Поэтому родителям следует узнать историю имени, которым они хотят назвать дочь или сына.

Особое внимание следует обратить на те варианты, которые обладают мощной энергетикой. Они ведь будут помогать детям справляться со всеми испытаниями и препятствиями. Подборку нескольких красивых имен для девочек находите в материале.

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Имена для девочек: список

Имя Эстер имеет еврейские корни. Оно переводится как "звезда" или "нежная", "надежная". Такие девушки часто добиваются успеха в жизни, ведь обладают сильным характером. Однако им бывает сложно находить контакт с людьми.

Имя Амелия – немецкого происхождения. Оно означает "трудолюбивая". Владелицы этого имени действительно ответственно относятся к любой работе, которую им поручают. Кроме того, они быстро учатся, потому прекрасно справляются с обязанностями.

Имя Луиза означает "Бог помог", "блестящая", "светлая", "улыбающаяся". Оно имеет много версий своего происхождения. Самая популярная утверждает, что передалось нам от евреев и образовалось от имени Елизавета.

Прекрасные имена, которыми можно назвать дочь / Фото Pixabay

Имя Лейла имеет арабское происхождение и трактуется как "черноволосая", "с волосами, черными как ночь". Такие девушки любят находиться в центре внимания и являются очень компанейскими. Им редко нравится проводить время наедине.

Имя Камилла – латинского происхождения. Оно переводится как "служительница храма", "имеющая безупречное происхождение". Обладательницы этого имени достаточно уверенны в себе. Поэтому они не любят проигрывать.

Имя Сара имеет древнееврейские корни и трактуется как "владычица". Такие девушки никогда не пройдут мимо людей, которым нужна помощь. Они умеют поддерживать и давать ценные советы.