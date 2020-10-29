Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк через две недели после свадьбы решила поделиться с поклонницами секретами своих платьев. Девушка опубликовала эксклюзивные фото и рассказала о каждом наряде.

Поклонникам знаменитостей всегда интересно узнавать подробности из их личной жизни. Так, после свадьбы Владимира и Кристины подписчицы стремились узнать все о трех ее свадебных образах. Теперь на личной странице в инстаграм новоиспеченная жена поделилась красивыми фотографиями и рассказала о своих платьях.

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Свадебные платья Кристины Горняк

Кристина призналась, что было очень много вопросов по поводу того, почему у нее было три платья. Поэтому она решила поделиться, что еще с начала планирования праздника стремилась разделить свои свадебные наряды. Сначала их должно было быть два, однако впоследствии Горняк подобрала еще одно платье.

Первое платье

Платье, которое публика увидела первым, было очень лаконичным. Примерив этот наряд в киевском салоне Crystal, Кристина сразу поняла, что оно именно ее и именно для первого выхода. Такой look она дополнила вуалью, что добавило образу особого шарма и сделало его более изысканным.



Первое свадебное платье Кристины Горняк / Instagram / @kristygor

Второе платье

После того как невеста определилась с первым образом, она начала поиски второго. Ей хотелось, чтобы платье было лаконичным и одновременно роскошным. Она отправилась в один из киевских салонов за пол часа до закрытия. Сперва, надела одно платье, однако оно ей не очень понравилось. Впоследствии, Кристина примерила другой наряд и поняла, что это и есть платье ее мечты. Оно из новой коллекции 2021 года, необычайно красиво блестит. Хотя там нет ни одного камня, но атласная ткань с серебряной нитью – это дорого и стильно.



Второе свадебное платье Кристины Горняк / Instagram / @kristygor

Третье платье

Кристина поделилась, что любимый очень любит, когда она надевает вещи, имеющие разрез на ноге. Горняк решила учесть его пожелание. Для танцев и софитов она выбрала платье с огромным количеством блесток.



Третье свадебное платье Кристины Горняк / Instagram / @kristygor