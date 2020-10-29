Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк через два тижні після весілля вирішила поділитися з шанувальницями секретами своїх суконь. Дівчина опублікувала ексклюзивні фото та розповіла про кожне вбрання.

Прихильникам знаменитостей завжди цікаво дізнаватися подробиці з їхнього особистого життя. Так, після весілля Володимира та Христини підписниці прагнули дізнатися все про три її весільні образи. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі новоспечена дружина поділилася красивими світлинами та розповіла про свої сукні.

Читайте також Три сукні нареченої, розкішна церемонія і елітний ресторан: весілля Володимира Остапчука у фото

Весільні сукні Христини Горняк

Христина зізналася, що було дуже багато питань з приводу того, чому у неї було три сукні. Тому вона вирішила поділитися, що ще з початку планування свята прагнула розділити свої весільні вбрання. Спершу, їх мало бути два, проте згодом Горняк підібрала ще одну сукню.

Перша сукня

Сукня, яку публіка побачила першою, була дуже лаконічною. Примірявши це вбрання у київському салоні Crystal, Христина одразу зрозуміла, що воно саме її і саме для першого виходу. Такий look вона доповнила вуаллю, що додала образові особливого шарму та зробила його більш вишуканим.



Перша весільна сукня Христини Горняк / Instagram / @kristygor

Друга сукня

Після того, як наречена визначилася з першим образом, вона розпочала пошуки другого. Їй хотілося, щоб сукня була лаконічною та, водночас, розкішною. Вона відправилася в один із київських салонів за пів години до закриття. Спершу, одягнула одну сукню, проте та їй не дуже сподобалася. Згодом, Христина приміряла інше вбрання і зрозуміла, що це і є сукня її мрії. Вона з нової колекції 2021 року, надзвичайно красиво блистить. Хоча там немає жодного каменю, але атласна тканина зі срібною ниткою – це дорого та стильно.



Друга весільна сукня Христини Горняк / Instagram / @kristygor

Третя сукня

Христина поділилася, що коханий дуже любить, коли вона одягає речі, що мають розріз на нозі. Горняк вирішила врахувати його побажання. Для танців і софітів вона обрала сукню з величезною кількістю блискіток.



Третя весільна сукня Христини Горняк / Instagram / @kristygor