Жена украинского танцора Влада Ямы – Лилиана любит устраивать красивые фотосессии и делиться с результатами съемки в сети. На этот раз Лилиана Яма предстала в стильном и эффектном наряде и дала поклонникам несколько советов по выбору новогоднего образа.

Публикацию жена хореографа опубликовала в своем инстаграме. В заметке женщина рассказала, какие цвета лучше выбрать для празднования Нового года и где встретить грядущий 2021 год.

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"2021 год будет годом Белого Металлического Быка. Бык обладает такими качествами, как решительность, твердость и трудолюбие. Надеемся, что эти качества передадутся и нам в этом году. Очевидно, что главный цвет года – белый. А также все его спокойные и классические оттенки. Черный и спокойные цвета тоже в приоритете", – написала Лилиана.

Лилианна Яма отметила, что встречать год Быка лучше всего дома, в кругу родных и любимых людей. По ее мнению, образ должен быть одновременно удобным и ярким. И самое главное – универсальным. Так, чтобы можно было его надеть еще.

Я практична в этом вопросе. Люблю такие бюстье, как на фото. У меня их много, разных цветов. Их легко сочетать с разной одеждой и они всегда добавляют яркий акцент к любому образу,

– написала Лилиана.

Образ Лилианы Ямы

К этой публикации жена звездного хореографа прикрепила кадр из фотосессии, на котором выглядит изумительно. Женщина позирует в коротком велюровом топе, который украшен двойными бретелями с кристаллами. Соблазнительности образу добавляли брюки клеш, которые удачно выделяли пресс Лилианы.



Лилиана Яма демонстрирует эффектный образ на Новый год / Instagram / @liliya_yama

Особое внимание Лилиана уделила своему внешнему виду. Она поразила роскошным макияжем с акцентом на глазах и длинными волосами, которые решила оставить прямыми. Лилиана позировала рядом с роскошной праздничной елкой, которая полностью была украшена белыми и серебряными шарами и желтыми гирляндами.



Лилиана Яма демонстрирует эффектный образ на Новый год / Instagram / @liliya_yama

Новый кадр поклонники, как всегда, восприняли радостно и написали комплименты и свое восхищение Лилианой.

"Красотка", "Очаровательная снаружи и внутри", "Очень красивая", "Невероятная", "Вы – волшебная. На вас смотреть одно удовольствие", "Настолько гармонично соединены внешняя и внутренняя красота", - написали поклонники.



Лилиана Яма демонстрирует эффектный образ на Новый год / Instagram / @liliya_yama