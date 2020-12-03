Совсем недавно хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с женой Лилианой вернулся из семейного отдыха в Дубае. Он продолжает делиться с поклонниками эффектными кадрами с атмосферной фотосессии в пустыне.

Звездные супруги побывали в невероятно красивой Аль-Кудре. На личной странице в инстаграме Влад опубликовал одну из фотографий, где позирует рядом с любимой.

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Влюбленные уже на протяжении многих лет сохраняют страсть в отношениях, не стесняются проявлять свои чувства и являются примером для других семей. Пара часто устраивает разнообразные фотосессии, где позирует в красивых образах.

Новое фото Влада и Лилианы

Одна из самых романтичных съемок Влада и Лилианы состоялась в Дубае. Пара встретила восход солнца в пустыне и сделала несколько потрясающих кадров на песках. Лилиана для фотосессии выбрала роскошное белое платье с черным сетчатым корсетом. Такой look она соединила с кожаными ботфортами черного цвета. Волосы женщина уложила ровно, а на лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах – накрасила веки коричневыми тенями.

Влад изображен возле любимой в светлых джинсах и черной жилетке, которую надел на обнаженное тело. Он показал безупречную, спортивную фигуру, от которой в восторге его поклонницы.

Скоро можно будет на горки, но уже снежные,

– написал под фото Яма.



Влад Яма с женой в Дубае / Instagram / @liliya_yama