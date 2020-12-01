В ноябре известный хореограф Влад Яма решил устроить семейный отдых в Дубае. Вместе с женой и сыном он овладел падлбордом и рассказал курьезную историю.

Накануне 12 эфира "Танцев со звездами" судья шоу Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отправился на курорт в Дубай. На личной странице в Инстаграме хореограф поделился милым семейным кадром и рассказал о новом увлечении.

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Как Влад Яма отдохнул в Дубае

Звездная семья не только наслаждалась релаксом на пляже, но и освоила новое занятие – падлборд. Вместе с любимой Влад Яма впервые встал на доску. Как заявил танцовщик, покорить падлборд ему удалось с первого раза.

Однако семья так увлеклась тренировкой, что не заметила, как оказалась далеко от берега, вблизи роскошного отеля Burg Al Arab, который расположен на собственном острове. Поэтому возвращаться назад танцовщику было непросто, ведь грести на падлборде пришлось не только за себя, но и за сына Леона.

Нас отнесло в сторону семизвездочного Burg Al Arab. А вот оттуда уже сидя на коленях и с 20-килограммовым пассажиром грести было куда сложнее,

– подчеркнул Влад Яма.

На фото семья позировала на падлборде на фоне моря. Жена хореографа для отдыха выбрала обольстительный черный купальник с завязками. Волосы она собрала в высокий хвост и надела солнцезащитные очки. Сын пары Леон позировал в спасательном жилете и, похоже, не боялся оказаться далеко от берега.



Влад Яма с женой и сыном в Дубае / Фото Instagram / @vladyama_official