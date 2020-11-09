Жена украинского танцора Влада Ямы – Лилиана любит устраивать для семьи совместные красивые фотосессии и делиться с результатами съемки в сети. На этот раз Лилиана Яма кроме нежного кадра рассказала о целях и мечтах.

Публикацию жена хореографа опубликовала в своем инстаграме. Женщина рассказала, что именно надо сделать для достижения целей.

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Чтобы достичь какой-то цели, четко обозначьте, чего вы хотите (ключевую цель), свое желание. Во-вторых, составьте четкий план действий. Буквально пошагово. И что именно для этого нужно делать каждый день. Лучше всего это сделать в письменном виде. Обязательно визуализируйте конечный результат и то, насколько вы будете счастливы,

– написала жена Ямы.

По ее словам, стоит учесть, что в процессе станет сложно и страшно, и вы начнете находить себе множество оправданий. Что сейчас не время, тяжело, сложно, ведь в любом случае надо будет покинуть зону комфорта. А там, где вы ее оставляете, там и есть рост.

"Классно, что у меня есть возможность делиться с вами своими мыслями. Таким образом я, как в школе, закрепляю материал. Напоминаю и себе, и вам. И знаете, действительно кайфую от этого процесса. Спасибо", – резюмировала Лилиана Яма.

Образ Лилианы Ямы

К этой публикации жена звездного хореографа прикрепила кадр из фотосессии, на котором выглядит изумительно. Женщина позировала в коротких кожаных шортах и топе.

Особое внимание Лилиана уделила своему внешнему виду. Она поразила роскошным макияжем с акцентом на глазах и длинными волосами, которые решила оставить прямыми.

Новый кадр поклонники, как всегда, восприняли радостно и написали комплименты и свое восхищение Лилианой.

"Красавица", "Невероятная", "Шикарная", "Вы всегда выглядите божественно", "Очень красивая", "Как всегда очень красивая", – написали поклонники.