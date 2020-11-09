Дружина українського танцівника Влада Ями – Ліліана любить влаштовувати для сім’ї спільні красиві фотосесії та ділитися з результатами зйомки в мережі. Цього разу Ліліана Яма окрім ніжного кадру розповіла, про цілі та мрії.

Публікацію дружина хореографа опублікувала у своєму інстаграмі. Жінка розповіла, що саме треба зробити для досягнення цілей.

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Щоб досягти якоїсь мети, чітко позначте, чого ви хочете (ключову мету), своє бажання. По-друге, складіть чіткий план дій. Буквально покроково. І що саме для цього потрібно робити кожен день. Найкраще це зробити в письмовому вигляді. Обов'язково візуалізуйте кінцевий результат і те, наскільки ви будете щасливими,

– написала дружина Ями.

За її словами, варто врахувати, що в процесі стане складно і страшно, і ви почнете знаходити собі безліч виправдань. Що зараз не час, важко, складно, адже в будь-якому випадку треба буде покинути зону комфорту. А там, де ви її залишаєте, там і є ріст.

"Класно, що у мене є можливість ділитися з вами своїми думками. Таким чином я, як в школі, закріплюю матеріал. Нагадую і собі, і вам. І знаєте, дійсно кайфую від цього процесу. Дякую", – резюмувала Ліліана Яма.

Образ Ліліани Ями

До цієї публікації дружина зіркового хореографа прикріпила кадр з фотосесії, на якому виглядає дивовижно. Жінка позувала у коротких шкіряних шортах і топі.

Особливу увагу Ліліана приділила своєму зовнішньому вигляду. Вона вразила розкішним макіяжем з акцентом на очах та довгим волоссям, яке вирішила залишити прямим.

Новий кадр прихильники, як завжди, сприйняли радісно та написали компліменти та своє захоплення Ліліаною.

"Красуня", "Неймовірна", "Шикарна", "Ви завжди виглядаєте божественно", "Дуже красива", "Як завжди дуже гарна", – написали прихильники.