Недавно "танцующий миллионер" Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека впервые стали родителями. Молодая мама уже возвращается в форму после родов и решила показать подписчикам, как сейчас выглядит ее фигура.

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека в конце октября стали родителями – у них родилась дочь. На своей странице в инстаграме молодая мама показала первое фото, где продемонстрировала, как выглядит после родов.

Стоит знать "Танцующий миллионер" Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека впервые стали родителями: фото с дочкой

Шэрон позировала в одной из комнат особняка и сфотографировалась в зеркале. Она предстала перед объективом в спортивном лифе с леопардовым принтом и черных широких брюках. Звездная мама продемонстрировала талию и фигуру, что уже возвращаются к норме. Она уложила волосы на одну сторону и позировала без макияжа, щеголяя натуральной красотой.

Девушка призналась, что во время беременности она набрала 10 килограмм. Но уже возвращает свой предыдущий вес. Также Шэрон рассказала, что рожала с помощью кесарева сечения.

Я постепенно возвращаюсь в форму, но пока не имею такого вида, как раньше. Мое тело изменилось: мне наложили швы после кесарева сечения, я не чувствую половины своего живота, у меня появилось несколько растяжек на груди. Процесс восстановления длинный, но сейчас я люблю свое тело даже больше, чем раньше,

– написала Шэрон Фонсека.

Также мама написала, что ей пришлось отказаться от зеленых овощей. По ее словам, они не нравятся дочери Блу Иерусалиме.