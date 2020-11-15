Нещодавно "танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі та його кохана Шерон Фонсека вперше стали батьками. Молода матуся вже повертається в форму після пологів і вирішила показати підписникам, як зараз виглядає її фігура.

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі та його кохана Шерон Фонсека наприкінці жовтня стали батьками – у них народилась донечка. На своїй сторінці в інстаграмі молода матуся показала перше фото, де продемонструвала, як виглядає після пологів.

Варто знати "Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі та Шерон Фонсека вперше стали батьками: фото з донькою

Шерон позувала в одній з кімнат особняка та сфотографувалась в дзеркалі. Вона постала перед об'єктивом у спортивному ліфі з леопардовим принтом та чорних широких штанах. Зіркова матуся продемонструвала талію та фігуру, що вже повертаються до норми. Вона зачесала волосся на один бік та постала без макіяжу, хизуючись натуральною вродою.

Дівчина зізналась, що під час вагітності вона набрала 10 кілограм. Але вже повертає свою попередню вагу. Також Шерон розповіла, що народжувала з допомогою кесаревого розтину.

Я поступово повертаюся в форму, але поки не маю такий вигляд, як раніше. Моє тіло змінилося: мені наклали шви після кесаревого розтину, я не відчуваю половини свого живота, у мене з'явилося декілька розтяжок на грудях. Процес відновлення довгий, але зараз я люблю своє тіло навіть більше, ніж раніше,

– написала Шерон Фонсека.

Також матуся написала, що їй довелося відмовитися від зелених овочів. За її словами, вони не подобаються донечці Блу Єрусалимі.