Желтеет лук на огороде: почему такое происходит и что с этим делать

Есть много причин, почему лук может желтеть. Вредители, болезни, погодные условия, неправильный полив, нехватка питательных веществ. Следует узнать, как выйти из этой ситуации.

Учитывая разные причины желтения лука, нужно понимать одно: без хорошего и правильного ухода она не сможет развиваться. И здесь нужно приложить все возможные усилия, чтобы был урожай. 24 Канал расскажет, что делать, когда желтеет лук.

Читайте также Чем обработать огурцы от тли: 4 народных метода, которые точно помогут

Причины желтения лука

Вот несколько вероятных причин, почему лук желтеет и что можно сделать.

Желтый лук может быть следствием недостаточного питания . И в таком случае ему не хватает азота и других полезных веществ. Периодически вносите удобрения, содержащие необходимые микроэлементы для здорового роста лука. Речь идет о фосфоре, калии и железе.

Неправильный полив является одной из причин такого явления. Лук может желтеть от того, что ему не хватает воды. Убедитесь, что вы поливаете ее регулярно, особенно во время сухого периода. В то же время излишнее увлажнение также вредит растению. Обратите внимание на то, хорошо ли дренируется почва, чтобы вода не застаивалась.



Поливаем лук / Фото Земляк