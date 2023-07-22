Львам, Рыбам и Девам следует быть особенно осторожными 23.07.2023. В частности, избегать конфликтных ситуаций, пишет 24 Канал.
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Львы
В воскресенье, 23 июля, вам нужно избегать скопления людей, в частности шумных компаний. Лучше проведите этот день с родными.
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Рыбы
Не следует торопиться с принятием важного решения. Учтите все "за" и "против", риски и выгоду. Действуйте осторожно и с холодной головой.
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Девы
В этот день вам следует быть особенно внимательными на дороге, как за рулем, так и в роли пешехода. Не торопитесь и всегда соблюдайте правила.
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