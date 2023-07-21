У некоторых знаков зодиака очень выражена такая черта характера, как пунктуальность. 24 Канал пишет, что чаще всего это Раки и Весы.

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Рак

Представители этого знака зодиака не разрешают опозданий ни себе, ни другим. Если кто-то приходит позже запланированного времени – они могут обидеться, потому что воспринимают это как неуважение к личности и времени.

Раки достаточно энергичны, поэтому им удается успевать всегда и всюду.

Гороскоп для Раков

Весы

Представители этого знака любят жить размеренно, и ненавидят спешку. Поэтому готовятся ко всем событиям или выходам заранее, даже если для этого приходится идти на ранний подъем.

Иногда Весы – это те люди, которых вы видите в офисе или на мероприятии самыми первыми.

Гороскоп для Весов