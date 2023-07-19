Эти четыре знака зодиака словно за спиной ангелов-хранителей: так им всегда везет. Близнецы, Девы, Весы и Скорпионы – это касается вас, пишет 24 Канал.
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Близнецы
Представителям этого знака зодиака часто приходится сталкиваться с испытаниями, но их умение адаптироваться всегда спасает. Близнецы обладают внутренней силой и выносливостью.
Гороскоп для Близнецов
Дева
Представители этого знака могут сохранять спокойствие в критических ситуациях. Они не теряются, а концентрируются, благодаря чему выходят из затруднений с успехом.
Гороскоп для Дев
Весы
Весы очень организованы. В непростых ситуациях они умеют проявить хитрость и смекалку. Даже если ответственность на их плечах – эти знаки с умением уходят от всех последствий.
Гороскоп для Весов
Козерог
Главная сила Козерогов состоит в том, что они умеют просчитывать события на несколько ходов вперед. Они знают, как определить людей, которым нельзя доверять.
Гороскоп для Козерогов