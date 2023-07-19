Ці чотири знаки зодіаку немов мають за спиною ангелів-охоронців: так їм завжди щастить. Близнюки, Діви, Терези й Скорпіони – це стосується вас, пише 24 Канал.

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Близнюки

Представникам цього знака зодіаку часто доводиться стикатися з випробуваннями, але їхнє вміння адаптовуватися – завжди рятує. Близнюки мають внутрішню силу та витривалість.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Представники цього знака вміють зберігати спокій у критичних ситуаціях. Вони не губляться, а концентруються, завдяки чому виходять з труднощів з успіхом.

Гороскоп для Дів

Терези

Терези дуже організовані. У непростих ситуаціях вони вміють проявити хитрість і кмітливість. Навіть якщо відповідальність на їхніх плечах – ці знаки з умінням уникають всіх наслідків.

Гороскоп для Терезів

Козеріг

Головна сила Козерогів у тому, що вони вміють прораховувати події на кілька ходів уперед. Вони знають, як визначити людей, яким не можна довіряти.

Гороскоп для Козерогів