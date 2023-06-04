С Зелеными праздниками 2023: самые искренние картинки-поздравления к великому дню
Зеленые праздники знаменуют ряд обрядов, которые начинались перед Троицей и заканчивались уже после нее. К этому событию верующие тщательно готовятся и украшают свои дома разной зеленью. Мы подготовили для вас картинки-поздравления с Зелеными праздниками.
На Зеленые праздники девушки водили хороводы, пели песни и плели венки из разных цветов. Таким образом они прощались с весной и встречали лето. 24 Канал собрал подборку искренних поздравлений с Зелеными праздниками в картинках.
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Картинки-поздравления с Зелеными праздниками
Поздравления с Зелеными праздниками / Фото V24
Поздравления с Зелеными праздниками / Фото Украина Невероятная
Зеленые праздники 2023 / Фото V24
Зеленые праздники 2023 / Фото Коралли.инфо
Зеленые праздники 2023 / Фото Крыльцо
Поздравления с Зелеными праздниками / Фото
Поздравления с Зелеными праздниками / Фото Коралли.инфо