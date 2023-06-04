С Зелеными праздниками 2023: самые искренние картинки-поздравления к великому дню

4 июня 2023, 07:02
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Зеленые праздники знаменуют ряд обрядов, которые начинались перед Троицей и заканчивались уже после нее. К этому событию верующие тщательно готовятся и украшают свои дома разной зеленью. Мы подготовили для вас картинки-поздравления с Зелеными праздниками.

На Зеленые праздники девушки водили хороводы, пели песни и плели венки из разных цветов. Таким образом они прощались с весной и встречали лето. 24 Канал собрал подборку искренних поздравлений с Зелеными праздниками в картинках.

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Картинки-поздравления с Зелеными праздниками


Поздравления с Зелеными праздниками / Фото V24


Поздравления с Зелеными праздниками / Фото Украина Невероятная


Зеленые праздники 2023 / Фото V24


Зеленые праздники 2023 / Фото Коралли.инфо


Зеленые праздники 2023 / Фото Крыльцо


Зеленые праздники 2023 / Фото


Поздравления с Зелеными праздниками / Фото


Поздравления с Зелеными праздниками / Фото Коралли.инфо


Поздравления с Зелеными праздниками / Фото

Автор: Вікторія Козар