Этот куст вы точно видели: прогоняем вредителей из самшита

Самшит – вечнозеленый куст, которым часто украшают приусадебные участки. Его можно остригать по-разному, тем самым делая новые формы. Но из-за густой кроны в самшите часто водится много вредителей.

Особенно самшит подвергается атакам насекомых в летний сезон. Они значительно снижают здоровье куста и могут привести даже к гибели. Узнаем, что делать с вредителями на самшите.

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Вредители самшита

Самшитовая огневка – вредитель, который делает много бед для этих кустов. Это ночная бабочка, которая покрывает растение паутиной и питается соком листьев и стеблей. Это приводит к тому, что растение быстро сохнет и гибнет.



Самшитная огневка / Фото Super Agronom

Если вредитель не сильно заразил куст, то можно попробовать народные средства. Самым действенным будет раствор горчичного порошка. Понадобится 100 г вещества и 10 литров теплой воды. Раствор следует настаивать 2 дня, затем можно обрабатывать.



Горчичный порошок / Фото "Мясная индустрия"

Паутинный клещ чаще всего распространяется, когда сухо и тепло. Насекомое живет на обратной стороне листьев, впрочем, ветви также обвивают паутиной. Клещ пьет сок растений, от чего возникают желтые пятна. Впоследствии листья осыпаются. От этого вредителя используют раствор хозяйственного мыла.



Паутинный клещ / Фото Super Agronom

Насекомое под названием галица откладывает личинки на самшите. Они также питаются клеточным соком, а самшит из-за них прекращает рост. Для лечения кусты обрабатывают инсектицидами – специальными веществами для борьбы с вредителями.



Галица / Фото Super Agronom

Листоблошка преимущественно живет в кроне куста и откладывает там яйца, из которых вылупляются личинки. От того, что они питаются кустарником, листья начинают скручиваться. Если видны признаки поражения, кусты обрабатывают также инсектицидами.



Листоблошка / Фото oGorodniki

Уход за самшитом