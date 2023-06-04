Не все так однозначно: нужно ли обрывать листья помидоров и зачем это делать

Относительно того, стоит ли обрывать листья на помидорах, давно ведутся споры. Одни такую идею поддерживают, а другие против. Следует разобраться, есть ли смысл в этой процедуре.

Листья – это необходимая часть растения, как и корень и стебель. Поэтому перед тем, как удалять, нужно взвесить все "за" и "против", чтобы не наделать глупостей. 24 Канал расскажет, для чего нужно обрывать листья помидоров и как это делать.

Смотрите также Ошибка, которую допускают все: что не стоит делать с засохшими листьями на грядке

Какие листья помидоров надо обрывать

Вот несколько советов по обрыву листьев помидоров:

Правильный обрыв листья способствуют лучшему распределению энергии и питательных веществ. Так что наши плоды будут хорошо расти и развиваться после такой процедуры.

Нижние листья в прикорневой зоне ухудшают вентиляцию . Поэтому можно оборвать определенную часть, чтобы облегчить доступ воздуха к стеблю и плодам. Это улучшит общее здоровье растений.

Старый или больные листья необходимо обрывать, потому что они заражены болезнями или вредителями. Если вы заметили пятна, гниль или паутинный клещ, следует избавиться от таких частей растения.



Больные листья томатов / Фото Floristics.info

Удаление нижних листьев облегчит сбор плодов . Да, будет больше пространства и доступа к плодам: вы можете собирать их полегче.

Важное правило: если в гроздье все помидоры еще не завязались, тем больше листьев сверху должно быть на кустах. После завязки плодов ниже грозди можно обрывать все листья.

Советы по обрыванию листьев помидоров

Самое лучшее время для обрыва листвы помидоров – это утром, когда растение еще не находится под прямыми солнечными лучами.

помидоров – это утром, когда растение еще не находится под прямыми солнечными лучами. Начните с удаления нижних листьев, которые расположены ниже первого соцветия. Так, воздух и свет будут лучше проникать в нижние участки растения. Поэтому помидоры будут меньше болеть.



Как обрывать листья помидоров / Фото depositphotos.ua