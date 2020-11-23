У участницы первого состава группы "ВиаГра" Надежды Мейхер есть трое детей - дочери Анна и Мария и сын Игорь. Если девушки уже появлялись под прицелом камер на паркете "Танцев со звездами", то 18-летний сын пришел поддержать знаменитую маму впервые.

За кулисами полуфинала "Танцев со звездами" участниц поддерживали родные. За Надежду Мейхер болел сын Игорь, который впервые за долгое время появился на публике. Видео с парнем появилось на ютуб-канале проекта.

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Как выглядит 18-летний сын Надежды Мейхер

Певица против того, чтобы дети были частью ее светской жизни. Поэтому троих детей от поклонников и журналистов она скрывает. Впервые показать дочерей публике Надежда Мейхер решилась в 11 прямом эфире "Танцев со звездами", когда вместе с Анной и Марией станцевала чувственный фольк.

В полуфинале шоу посетил взрослый сын звезды Игорь. Ведущий Юрий Горбунов заявил, что помнит Игоря еще четырехлетним мальчиком, который мешал съемочному процессу и капризничал.

Здоровый взрослый дядя с усами. Я с ним познакомился, когда ему было, наверное, четыре года. Он капризничал, бегал по студии. Теперь взрослый жених,

– вспомнил Юрий Горбунов.

Сын Надежды Мейхер признался, что на протяжении всего сезона "Танцев со звездами" беспокоился за 38-летнюю маму, которая на полную выкладывается как на репетициях, так и во время прямых эфиров. "Я волнуюсь за маму. Каждый день о ней думаю: как же она себя чувствует на паркете, не устала ли она", – рассказал Игорь ведущим "Танцев со звездами".

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Напомним, первенца Надежда Мейхер родила в 2002 году от бизнесмена Александра Лищенко, с которым не была в браке. Тогда артистке пришлось ненадолго покинуть коллектив "ВиаГры" ради воспитания сына Игоря. Двух дочерей она родила от российского бизнесмена Михаила Уржумцева, за которого вышла замуж в 2014 году.