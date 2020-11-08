Певица Надежда Мейхер дошла до 11 выпуска "Танцев со звездами 2020". И именно на этом шоу артистка решила впервые показать своих младших дочерей – Анну и Марию.

Как передает 24 канал, в прямом эфире Надежда Мейхер пояснила, что не относится к тем звездным мамочкам, которые охотно делятся со сторонниками семейными кадрами. Поэтому до сих пор в блогах артистки не было снимков ее детей, поскольку артистка оберегает их от излишнего внимания общественности и прессы.

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Однако в 11 выпуске "Танцев со звездами" Надежда Мейхер решила нарушить эти правила и впервые появилась перед украинцами с двумя маленькими дочками Анной и Марией. По словам певицы, убедили ее в этом потомки, для которых выход на паркет – это мечта.

Я не сторонница того, чтобы показывать своих детей. Но мои девочки сказали: "Мама, это мечта жизни – танцевать с тобой на "Танцах со звездами". И как бы мне ни хотелось, делаю исключение только для "танцев", – рассказала Надежда Мейхер.

Певица добавила, что рождение троих детей кардинально изменило ее жизнь. Когда на свет появились ее сын и дочери, Надежда Мейхер ушла со сцены и посвятила им свободное время.

"До рождения дочерей я была карьеристкой, хотела посвятить себя только сцене, не собиралась ни замуж, ни семью создавать. Конечно, не ожидала, что в моей жизни может быть трое деток. Сейчас я стала домохозяйкой", – добавила Надежда Мейхер.

В видеодневнике артистка показала архивные кадры с детьми, открыв зрителям быт, увлечения и интересные мгновения из семейной жизни.

"Танцы со звездами 2020" 11 выпуск: смотрите онлайн-выступление Надежды Мейхер с дочками