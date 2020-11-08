Співачка Надія Мейхер дійшла до 11 випуску "Танців з зірками 2020". І саме на цьому шоу артистка вирішила вперше показати своїх молодших доньок – Ганну І Марію.

Як передає 24 канал, у прямому ефірі Надія Мейхер пояснила, що не належить до тих зіркових матусь, які залюбки діляться з прихильниками сімейними кадрами. Тому досі в блогах артистка не було знімків її дітей, оскільки артистка оберігає їх від зайвої уваги громадськості та преси.

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Однак в 11 випуску "Танців з зірками" Надія Мейхер вирішила порушити ці правила та вперше з'явилась перед українцями з двома маленькими донечками Ганною і Марією. За словами співачки, переконали її в цьому нащадки, для яких вихід на паркет – це мрія.

Я не прихильниця того, щоб показувати своїх дітей. Але мої дівчатка сказали: "Мамо, це мрія життя – танцювати з тобою на "Танцях з зірками". І як би мені не хотілось, роблю виняток тільки для "Танців", – розповіла Надія Мейхер.

Співачка додала, що народження трьох дітей кардинально змінило її життя. Коли на світ з'явилися її син і доньки, Надія Мейхер пішла зі сцени та присвятила їм вільний час.

"До народження доньок я була кар'єристкою, хотіла присвятити себе тільки сцені, не збиралась ні заміж, ні сім'ю створювати. Звісно, не чекала, що у моєму житті може бути троє діток. Зараз я стала домогосподинею", – додала Надія Мейхер.

У відеощоденнику артистка показала архівні кадри з дітьми, відкривши глядачам побут, захоплення та цікаві миті з сімейного життя.

"Танці з зірками 2020" 11 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер з доньками