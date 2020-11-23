22 ноября состоялся полуфинал проекта "Танцев со звездами". Пара Надежды Мейхер и Кирилла Васюка на главном паркете страны исполнила страстный пасодобль, который не пришелся по душе судьям. В частности, негативные комментарии высказала Екатерина Кухар, которую теперь поклонники артистки раскритиковали в сети.

Пасодобль однажды уже принес Надежде Мейхер своеобразное фиаско. В полуфинале проекта она решила станцевать именно его, чтобы доказать, что готова отчаянно бороться за победу. Однако прима-балерина Екатерина Кухар раскритиковала выступление артистки и высказала лестные комментарии относительно танцевальных движений ее партнера.

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Реакция соцсетей на критику Екатерины Кухар

Поклонники Надежды Мейхер не остались в стороне. В публикации на официальной странице "Танцев со звездами" в инстаграме, где обнародовали фото с выступления пары, фанаты активно оставляют свои комментарии и выражают недовольство. Зрители отмечают, что Кухар, как всегда, занижает оценки и имеет слишком высокое мнение о себе.

Кухар слишком много о себе думает, уберите ее из этого шоу. Нет желания смотреть и голосовать.

Выгоните кухарку!

Кухар выставляет оценки на эмоциях, не достойно.

8 от Кухар – это уже слишком. Сама только балет умеет танцевать, четыре сезона не может выучить какой-то бальный танец, постоянно в зоне комфорта. Думаю, в следующем сезоне ее стоит заменить.

Кухар ядом уже стены павильона запятнала! Личная ненависть – это не профессионально!



Реакция соцсетей на критику Кухар / скриншот / Instagram / @tanci1plus1



Реакция соцсетей на критику Кухар / скриншот / Instagram / @tanci1plus1

Поклонники звездной пары также желают ей победы и отмечают, что танец был невероятно красивым и Надежда в очередной раз поразила их своими хореографическими способностями.

Надя на троне. Никому уступать не будет. Королевский танец. Огонь хорошо дополнял страсть и дух борьбы.

Очень понравилось!

Молодцы!

Шикарно станцевали!

Супер, Надя, вперед! Это было шикарно и страстно!

Надя, мы за тебя! Катя лучше бы молчала! Очень невоспитанно перебивать Надю и повышать голос!



Реакция соцсетей на критику Кухар / скриншот / Instagram / @tanci1plus1



Реакция соцсетей на критику Кухар / скриншот / Instagram / @tanci1plus1

"Танцы со звездами 2020" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Несмотря на негативные комментарии от судей, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку удалось пройти в финал проекта и уже 6 декабря они будут бороться за желанный кубок.