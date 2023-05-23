Садим сирень у дома: все, что нужно знать

23 мая 2023, 10:04
Читати новину українською

Особенность сирени заключается в его прекрасном аромате и великолепном цветении. Прекрасно, когда можно наслаждаться его красотой у дома. Мы расскажем, как посадить сирень в домашних условиях.

Сирень известна своими цветками, которые обладают приятным ароматом и необычайной красотой. Цветки сирени могут быть разных цветов, таких как фиолетовый, розовый, белый или даже двухцветный. 24 Канал расскажет, как посадить сирень дома.

Смотрите также Можно ли срывать сирень: польза или вред

Как посадить сирень возле дома

Для посадки сирени в открытый грунт следуйте следующим шагам:

  • Выберите правильное место. Сирень нуждается в хорошо освещенном месте с полутеневым или полным солнцем. Выберите место с оттоком воды, поскольку сирень не переносит чрезмерную влагу.

  • Подготовьте почву и проверьте кислотность почвы. Сирень любит слабокислую или нейтральную землю. Раскопайте землю до глубины примерно на 30 см и добавьте компост или перегной для улучшения структуры почвы.


Место под сирень / Фото Фермер

  • Раскопайте яму, размер которой должен быть чуть больше корней сирени. Глубина ямы должна быть достаточной, чтобы разместить корни без перегиба.

  • Посадите сирень в яме, расправляя корни. Засыпьте яму грунтом, осторожно его сжимая.

  • После посадки тщательно полейте куст, обеспечивая достаточное количество влаги После полива сделать мульчирование, чтобы сохранить влагу. Регулярно поливайте сирень, особенно в период сухого лета.

  • Удалите сорняки, если они возникают. Вносите органические или минеральные удобрения для подкормки растения.

Автор: Вікторія Козар