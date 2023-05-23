Садим сирень у дома: все, что нужно знать

Особенность сирени заключается в его прекрасном аромате и великолепном цветении. Прекрасно, когда можно наслаждаться его красотой у дома. Мы расскажем, как посадить сирень в домашних условиях.

Сирень известна своими цветками, которые обладают приятным ароматом и необычайной красотой. Цветки сирени могут быть разных цветов, таких как фиолетовый, розовый, белый или даже двухцветный. 24 Канал расскажет, как посадить сирень дома.

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Как посадить сирень возле дома

Для посадки сирени в открытый грунт следуйте следующим шагам:

Выберите правильное место . Сирень нуждается в хорошо освещенном месте с полутеневым или полным солнцем. Выберите место с оттоком воды, поскольку сирень не переносит чрезмерную влагу.

Подготовьте почву и проверьте кислотность почвы. Сирень любит слабокислую или нейтральную землю. Раскопайте землю до глубины примерно на 30 см и добавьте компост или перегной для улучшения структуры почвы.



Место под сирень / Фото Фермер