Может сделать каждый: как посадить абрикос из косточки, чтобы были плоды

Выращивание абрикосов может сопровождатся определенными трудностями. Особенно, если это делать самостоятельно, из косточки. Но можно попытаться это сделать, учитывая наши советы.

Для посадки нужно выбирать косточку из сладкого абрикоса, мякоть которого легко отстает от основания. Они должны быть свежими и неиспорченными. Следует знать, что при хорошем результате дерево может дать плоды по меньшей мере через 7-8 лет. Собрали лучшие советы относительно посадки абрикоса из косточки.

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Обработка кости абрикоса

Каким способом вы бы не сажали косточку, она должна пройти процесс стратификации – хранение материала в холодном месте, чтобы создать ему природные условия.

Начинаем с того, что замачиваем косточки в воде на 1 день. Всплывшие выбрасываем, остальные – оставляем.

в воде на 1 день. Всплывшие выбрасываем, остальные – оставляем. Берем сосуд и перемешиваем эти кости с песком или опилками, но чтобы они не прикасались друг к другу. Песок можно заранее просушить в духовке, чтобы обеззаразить.

чтобы обеззаразить. Ставим емкость в подвал или холодильник, где температура держится +2-4 градусов.

Во время этого процесса нужно смотреть, нет ли в сосуде плесени. Если появились какие-нибудь признаки, тогда смываем это раствором марганцовки. Поддерживайте песок влажным.



Косточки из абрикоса / Фото Freshmart

Отметим, что косточки прорастут через 2-3 месяца. Для адаптации перед посадкой можно положить сосуд с абрикосом на балкон. Через 2-3 недели пересаживаем в садик.

Пересадка абрикоса в землю