Как посадить пекинскую капусту: простые секреты выращивания, которых вы могли не знать
Источник:Floristics.info
Пекинскую капусту нетрудно выращивать, потому что она не капризна, а ее нежные и сочные листья приносят организму много пользы. Подскажем вам простой способ, как вырастить пекинскую капусту дома.
Пекинская капуста принадлежит к одному роду вместе с кольраби, брюссельской, брокколи и цветной. Она лучше всего растет и развивается при температуре +15-22. Лучше всего ее выращивать рассадным способом, который дает урожай через 3-4 недели после высадки в землю. Собрали советы, как правильно выращивать пекинскую капусту, чтобы она проросла.
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Выращивание пекинской капусты рассадой
Семена на рассаду сажают в плодородную рыхлую почву: можно сделать смесь из кокосового субстрата и перегноя. Будет эффективным сеять капусту не в общую емкость, а по 3 штуки в отдельные торфяные горшки. Таким образом, она не будет травмирована при пересадке в землю.
Когда проклевывается лестница, рассаду можно вынести на свет. Температура должна быть 8-10, поэтому лучше держать в прохладном месте.
Поливать рассаду нужно теплой водой, когда высыхает верхний слой земли. Когда у рассады капусты появилось по 2-3 листика, то в горшках надо оставить по одному сильнейшему сеянцу, а остальное отщипать.
Посадка капусты в открытый грунт
Пересаживать в землю капусту можно, когда появились первые 5-6 настоящих листьев. За 2 недели до этого рассаду нужно закалять: выносить во двор, чтобы она привыкала к новым условиям За несколько дней до пересадки полив следует прекратить.
- Пекинскую капусту сажают на открытых солнечных участках. Земля под нее должна быть рыхлой, плодородной, в то же время хорошо дренированной.
- Важно помнить и о севообороте: пекинскую можно сажать после моркови, картофеля, бобовых, огурцов и лука. Не выращивайте ее после свеклы и помидоров, потому что у них одинаковые болезни и вредители.
Пекинская капуста / Фото Florisctics.info
Перед посадкой положите в лунки кладут по 2 столовых ложки суперфосфата, по 2 стакана пепла и по маленькой ложке мочевины. Перемешайте эти вещества с почвой и обильно полейте водой.
Сажайте сеянцы на 10-15 сантиметров друг от друга и 40-50 сантиметров между рядами.
Уход за пекинской капустой
- Чтобы развивалась корневая система, регулярно рыхлите землю у растений. Это обеспечит лучшее плодородие.
Пекинская капуста в земле / Фото Agriks.com
- Следите за возможными вредителями, такими как чешуекрылые насекомые или гусеницы. Используйте подходящие вещества, чтобы противодействовать этому. В частности, можно разводить в воде уксус, нашатырный спирт и травы.
- Пекинская капуста нуждается питательных веществ для здорового роста. Используйте растворимые удобрения или органические удобрения, такие как компост или перегной, чтобы удобрить растения.