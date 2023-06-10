Брокколи следует сажать даже потому, что она будет полезна всем, независимо от возраста и состояния здоровья. Эта капуста любит свет и влагу, а еще ее можно сажать на любой земле. 24 Канал подскажет, как вырастить капусту брокколи дома.

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Выращивание брокколи рассадой

Капусту брокколи можно посеять в ящики, высотой 30 сантиметров. Для посадки надо приготовить смесь из торфа, дерна и песка в пропорции 1:1:1. На дно сосуда стелим слой дренажа.

Для земли под рассаду можно добавить пепел , который нейтрализует кислотность и питает растение

, который нейтрализует кислотность и питает растение За день перед посевом почву обрабатываем раствором марганцовки.

Рассаду можно сеять около 6-8 недель до того, как планируете высаживать ее на открытый грунт.

около 6-8 недель до того, как планируете высаживать ее на открытый грунт. Обеспечьте своей рассаде достаточный свет, например, с помощью искусственного освещения, чтобы она росла здоровой.



Выращивание рассады брокколи / Фото "Профессиональные семена"

Поливать рассаду нужно раз в два дня. Важно лить воду в меру, чтобы она не начала гнить. Можно прикормить рассаду некоторыми веществами. В частности, взять аммиачную селитру или хлористый калий в соотношении 20 г к 10 литрам воды. Это делается тогда, когда уже появились листочки.

Помним, что за неделю до высадки в землю, рассаду брокколи нужно закалять. Для этого можно выносить ящики на балкон или во двор.

Садим брокколи в открытый грунт

Если вы хотите сразу сеять в землю, то учтите, что эта капуста предпочитает рыхлой, плодородной почве с нейтральной кислотностью.

Не стоит сажать брокколи на места, где недавно выращивали репу, редис или другие виды капусты. Лучше сажать ее после бобовых, картофеля или моркови.

Перед посадкой в ямку добавьте 2 стакана золы, это поможет сформировать крупные соцветия.



Садим рассаду брокколи / Фото "Профессиональные семена"

Семена или рассаду вносят, когда облачно и нет активного солнца. Следуем такому правилу при посадке: 40 сантиметров между ямками и 50-60 сантиметров между рядами. Под рассаду нужно сделать достаточно глубокие лунки.

Каждое растение присыпаем землей так, чтобы большая часть ее стебля осталась в ямке.

Уход за брокколи

Поливайте капусту через день, а когда очень жарко – тогда каждый день утром до восхода солнца и вечером, до заката. Земля должна оставаться влажной вглубь 12-15 сантиметров.



Брокколи в открытом грунте / Фото "Комнатные цветы и растения"

Брокколи нужно периодически удобрять. Когда рассада укоренится и начнет расти, вносим раствор коровяка в пропорции 1:10 или куриный помет – 1:20. Через две недели повторяем функцию.

Третий раз удобряем капусту, когда начнут формироваться первые соцветия. Для этого можно взять органические или минеральные удобрения. К примеру, 2 ложки суперфосфата на 10 литров воды.