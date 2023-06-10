Броколі варто садити навіть тому, що вона буде корисна всім, незалежно від віку та стану здоров'я. Ця капуста любить світло та вологу, а ще її можна садити на будь-якій землі. 24 Канал підкаже, як виростити капусту броколі вдома.

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Вирощування броколі розсадою

Капусту броколі можна посіяти в ящики, висотою 30 сантиметрів. Для посадки треба приготувати суміш з торфу, дерену та піску у пропорції 1: 1: 1. На дно посудини стелимо шар дренажу.

Для землі під розсаду можна додати попіл , який нейтралізує кислість та живить рослину.

, який нейтралізує кислість та живить рослину. За день перед посівом ґрунт обробляємо розчином марганцівки.

Розсаду можна посівати близько за 6-8 тижнів до того, як плануєте висаджувати її на відкритий ґрунт.

близько за 6-8 тижнів до того, як плануєте висаджувати її на відкритий ґрунт. Забезпечте своїй розсаді достатнє світло, наприклад, за допомогою штучного освітлення, щоб вона росла здоровою.



Вирощування розсади броколі / Фото "Професійне насіння"

Поливати розсаду треба раз у два дні. Важливо лити воду в міру, щоб вона не почала гнити. Можна підгодувати розсаду деякими речовинами. Зокрема, взяти аміачну селітру або хлористий калій у співвідношенні 20 грамів до 10 літрів води. Це робиться тоді, коли вже з'явились листочки.

Пам'ятаємо, що за тиждень до висадки в землю, розсаду броколі треба загартовувати. Для цього можна виносити ящики на балкон або на подвір'я.

Садимо броколі у відкритий ґрунт

Якщо ви хочете одразу сіяти в землю, то врахуйте що ця капуста надає перевагу пухким, родючим ґрунтам з нейтральною кислотністю.

Не варто садити броколі на місця, де нещодавно вирощували ріпу, редиску або інші види капусти. Краще садити її після бобових, картоплі чи моркви.

Перед садінням в ямку додайте 2 склянки попелу, це допоможе сформувати великі суцвіття.



Садимо розсаду броколі / Фото "Професійне насіння"

Насіння або розсаду вносять, коли хмарно та нема активного сонця. Дотримуємось такого правила при посадці: 40 сантиметрів між ямками та 50-60 сантиметрів між рядами. Під розсаду треба зробити доволі глибокі лунки.

Кожну рослину присипаємо землею так, щоб більша частина її стебла залишилася в ямці.

Догляд за броколі

Поливайте капусту через день, а коли дуже спекотно – тоді щодня вранці до сходу сонця та ввечері, до заходу сонця. Земля має залишатись вологою вглиб на 12-15 сантиметрів.



Броколі у відкритому ґрунті / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Броколі треба періодично удобрювати. Коли розсада вкорениться та почне рости, вносимо розчин коров’яку у пропорції 1:10 або курячий послід – 1:20. Через два тижні повторюємо процедуру.

Втретє удобрюємо капусту, коли почнуть формуватися перші суцвіття. Для цього можна взяти органічні або мінеральні добрива. Наприклад, 2 ложки суперфосфату на 10 літрів води.