Хореограф Влад Яма получил травму в четвертьфинале "Танцев со звездами". Во время выступления с Юлией Саниной судья травмировал палец левой руки. Результаты МРТ показали, что придется делать операцию. В понедельник, 23 ноября, он отправился в больницу.

Об операции танцовщик рассказал в сторис на личной странице в инстаграме. Утром, после полуфинала "Танцев со звездами" он поехал в больницу, где ему сделали операцию.

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В субботу хореограф распространял фото, где был запечатлен в медицинском халате и сообщил, что ему требуется хирургическое вмешательство. Тогда поклонники подумали, что Владу будут делать операцию в субботу, однако на следующий день он появился в прямом эфире "Танцев со звездами" и сообщил, что ее перенесли на понедельник.

Влад Яма в больнице

После полученной травмы Владу со временем стало легче и рука вроде бы начала меньше беспокоить. Однако обследование МРТ показало, что у Ямы разрыв связки. Врач отметил, что без хирургического вмешательства не обойтись, поскольку травма Влада оказалась серьезной и связки сами бы не срослись.

Сначала танцовщик поделился видео, где показал, как вместе с женой едет в больницу. Затем он показал, как готовится к операции и уже через час отдыхает в палате.

Судья "Танцев со звездами" отметил, что операцию ему делали под местным наркозом и пока что он не чувствует руки. Однако уверяет, что все самое страшное уже позади, и просит сторонников беречь себя.

Влад Яма в больнице: смотрите видео онлайн