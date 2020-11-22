Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма умилил сеть редким семейным фото. Он поделился кадром, который сделал в Дубае, и показал лицо сына Леона.

Танцор опубликовал удивительный кадр на личной странице в инстаграме. Он показал фотографию, которую сделал на атмосферной съемке в Дубае.

Смотрите также Жена Влада Ямы показала удивительное видео из пустыни в Дубае

Недавно Влад Яма вместе с женой и сыном отдыхали в солнечном в Дубае. Хореограф отправился в короткий отпуск. В то время, как в Украине наступила настоящая осень, звездная семейка нежилась на солнышке.

Новое фото сына Влада Ямы

В частности, знаменитости устроили фотосессию в пустыни Аль-Кудра. Они встретили восход солнца и сделали невероятно красивые снимки, чтобы навсегда запечатлеть в памяти счастливые мгновения. Влад и его возлюбленная Лилиана позировали в маленькой love story, а затем к фотосессии также присоединился их сын Леон.

Пара несколько лет не показывала публике лицо сына и решилась сделать это совсем недавно. Леон снялся вместе с отцом в шоу "Маскарад". Теперь родители хотя и не часто, но все же обнародуют фотографии с потомком, где он изображен не спиной или боком к камере, как раньше, а показывает свое лицо и милую улыбку.

На фотографии, которой поделился Яма, все члены семьи изображены в total black look. Маленький Леон позирует посередине, держа папу и маму за руки.



Влад Яма с сыном и женой​ / Instagram / @vladyama_official