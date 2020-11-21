На прошлой неделе в четвертьфинале "Танцев со звездами" судья Влад Яма травмировал палец левой руки во время номера с Юлией Саниной. Перелом у него не обнаружили, однако танцора ждала операция.

Почти неделю назад судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма получил травму во время выступления с полуфиналисткой Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Трио показало стильный фьюжн со сложной поддержкой, во время которой хореограф и повредил руку. Его срочно госпитализировали из 12 прямого эфира и сделали рентген. К счастью, перелома не было, поэтому Яма смог вернуться к полноценной жизни и даже занимался в спортзале. Однако в инстаграм-сторис он заявил, что операции не избежать.

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Влад Яма признался, что последние несколько дней травмированная рука беспокоила его меньше. Однако сделать МРТ все же пришлось. Исследование показало, что хирургического вмешательства не избежать.

В общем, последние два дня рука стала болеть поменьше. И мне показалось, что все обойдется. Но МРТ показало обратное. Все-таки разрыв. Предстоит операция,

– написал танцор.

Он сфотографировался в одноразовом медицинском халате и шапке для пациентов. Похоже, кадр был сделан прямо перед операцией. Судя по "сторис" хореографа возле павильона "Танцев со звездами", полуфинал проекта он все же не пропустит и появится в прямом эфире за судейским столом уже в воскресенье, 22 ноября. Пока никаких деталей о состоянии своего здоровья Влад Яма не раскрывает.



Влад Яма перед операцией / Фото Instagram Stories / @vladyama_official

Напомним, что в 13 прямом эфире зрителей "Танцев со звездами" ждет множество сюрпризов. Один из них – танец полуфиналисток с ведущими шоу Тиной Кароль, Юрием Горбуновым и Олегом Винником. Состав трио и другие детали полуфинала "Танцев" узнавайте здесь.