Грандиозный полуфинал шоу "Танцы со звездами" готовит для зрителей немало сюрпризов. Один из них – танец участниц с ведущими проекта Тиной Кароль, Юрием Горбуновым и Олегом Винником. Состав трио узнавайте на LifeStyle 24.

Уже в воскресенье, 22 ноября, публика узнает имена двух главных претендентов на победу в "Танцах со звездами". Певицы Юлия Санина, Санта Димопулос и Надежда Мейхер получат последний шанс проявить себя на паркете по полной. В этом артисткам помогут ведущие 13 выпуска – Тина Кароль, Юрий Горбунов и Олег Винник. На официальной странице шоу в Инстаграме уже объявили, с кем в парах будут танцевать ведущие.

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С кем из участников "Танцев со звездами" станцуют Кароль, Горбунов и Винник

Так, поп-дива Тина Кароль покажет страстную румбу вместе с коллегой по сцене Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Она неоднократно подчеркивала, что больше всего болеет именно за эту пару. Похоже, на паркете "Танцев со звездами" будет по-настоящему жарко.

Неизменный ведущий проекта Юрий Горбунов выступит в паре с бывшей участницей группы "ВИАгра" Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком. Трио продемонстрирует ритмичный квикстеп. Отметим, что этот номер для шоумена станет дебютным, поэтому вся страна с нетерпением ждет, как Юрий Горбунов проявится на паркете.

Ведущими балкона в 13 эфире "Танцев со звездами" станут Оля Фреймут и Олег Винник. Именно покоритель женских сердец поразит танго с сексуальной участницей сезона Сантой Димопулос и ее партнером Максом Леоновым. Поддержка певца, который покинул шоу из-за дисквалификации, гарантирует Санти сотни смс от его поклонниц, которые так надеялись на возвращение кумира.

Каким будет пол финал шоу "Танцы со звездами"

Кроме номеров с ведущими, участницы проекта покажут две постановки – в латиноамериканской программе и с классической. Специальными гостями эфира станут певец LAUD и Иван Дорн. Ведущий балкона Олег Винник готовит не только номер с Сантой Димопулос, но и выступление с одним из хитов.

Имя четвертого судьи полуфинала "Танцев со звездами" держат в тайне. Однако главной интригой вечера остается имя суперфиналистов, которые поборются за победный кубок.