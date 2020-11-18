Уже в воскресенье, 22 ноября, состоится грандиозный полуфинал шоу "Танцы со звездами", который порадует зрителей многими сюрпризами. Ведущими балкона станут экс-участники этого сезона проекта, а Тина Кароль и Юрий Горбунов впервые станцуют на паркете.

На официальной странице шоу "Танцы со звездами" в инстаграме организаторы анонсировали интересные детали 13 эфира. Так, зрителей ждет возвращение любимых экс-участников, которые покинули проект в предыдущих выпусках.

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Ведущие балкона в полуфинале "Танцев со звездами"

Экс-конкурсантами, которые будут встречать полуфиналистов на балконе и разделять с ними волнение при выставлении оценок, станут ведущая Ольга Фреймут и покоритель женских сердец Олег Винник. Похоже, острых комментариев в 13 эфире "Танцев со звездами" будет достаточно.

Танец ведущих Тины Кароль и Юрия Горбунова

В полуфинале "Танцев со звездами" певицы Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос впервые за всю историю шоу станцуют вместе с неизменными ведущими проекта – поп-дивой Тиной Кароль и шоуменом Юрием Горбуновым. Кроме того, свое мастерство на паркете покажет ведущий балкона Олег Винник, который был вынужден покинуть шоу из-за инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает "ТСН".

Так, Тина Кароль исполнит румбу, Юрий Горбунов – квикстеп, а Олег Винник – танго, которое ранее освоил с Аленой Шоптенко. Пока неизвестно, с кем в парах окажутся ведущие.