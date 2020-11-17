В шаге от полуфинала проект "Танцы со звездами" покинул "Холостяк" Сергей Мельник. В 12 выпуске он станцевал балет с примой-балериной Екатериной Кухар. Звездная судья шоу призналась, что участник всего за пять дней сделал невозможное.

В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники показали сразу три номера, один из которых выполнили с судьями проекта. Любимец женской аудитории Сергей Мельник подготовил чувственную балетную постановку с Екатериной Кухар и партнершей Аделиной Дели, однако по результатам судейского и зрительского голосования покинул шоу. Прима-балерина отреагировала на вылет героя "Холостяка" в инстаграм-профиле.

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Екатерина Кухар отметила, что балет – это тяжелый вид танцевального искусства, который требует профессиональной подготовки и многолетних усилий в танцевальном зале. Поэтому освоить его только за пять дней – это вызов.

"За легкостью бытия и движений скрываются невероятные усилия и адский, каторжный многолетний труд. Балету нужно учиться с детства и как минимум 8 лет. И, безусловно, научиться танцевать за пять дней – миссия невозможная", – отметила судья "Танцев со звездами".

Она призналась, что Сергей Мельник показал фантастический результат на паркете, несмотря на мизерное количество репетиций. Для него этот опыт, как и для партнерши Аделины Дели, стал новым, ведь балет кардинально отличается от бальных танцев.

Сергей сумел выучить несколько балетных поддержек, специфика которых отличается от бальных танцев, а Аделина за 5 дней стала на пуанты,

– рассказала Екатерина Кухар.

Напомним, сам Сергей Мельник назвал балет вершиной танцевального искусства, которая требует колоссального труда. Он публично поблагодарил Екатерину Кухар за доверие и помощь, а самим номером очень гордится.

В комментариях подписчики выразили свой восторг от постановки балетмейстера Виктора Щербакова и выступления как Сергея Мельника с Аделиной, так и самой Екатерины Кухар. "Мне очень понравился номер, и поддержки, и Аделина на пуантах. Молодцы все", "Это было блестяще", "Танец был феерическим, и вы были его украшением", – пишут поклонники балерины.