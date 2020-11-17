За крок до півфіналу проєкт "Танці з зірками" покинув "Холостяк" Сергій Мельник. У 12 випуску він станцював балет з примою-балериною Катериною Кухар. Зіркова суддя шоу зізналась, що учасник всього за п'ять днів зробив неможливе.

У чвертьфіналі "Танців з зірками" учасники показали одразу три номери, один з яких виконали з суддями проєкту. Улюбленець жіночої аудиторії Сергій Мельник підготував чуттєву балетну постановку з Катериною Кухар і партнеркою Аделіною Делі, однак за результатами суддівського і глядацького голосування покинув шоу. Прима-балерина відреагувала на виліт героя "Холостяка" в інстаграм-профілі.

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Катерина Кухар зауважила, що балет – це найважчий вид танцювального мистецтва, який вимагає професійної підготовки та багаторічних зусиль в танцювальному залі. Тому опанувати його лише за п'ять днів – це виклик.

"За легкістю буття і рухів ховаються неймовірні зусилля і пекельна, каторжна багаторічна праця. Балету потрібно вчитися з дитинства і як мінімум 8 років. І, безумовно, навчитися танцювати за п'ять днів – місія неможлива", – наголосила суддя "Танців з зірками".

Вона зізналась, що Сергій Мельник показав фантастичний результат на паркеті, зважаючи на мізерну кількість репетицій. Для нього цей досвід, як і для партнерки Аделіни Делі, став новим, адже балет кардинально відрізняється від бальних танців.

Сергій зумів вивчити кілька балетних підтримок, специфіка яких відрізняється від бальних танців, а Аделіна за 5 днів стала на пуанти,

– розповіла Катерина Кухар.

Нагадаємо, сам Сергій Мельник назвав балет вершиною танцювального мистецтва, яка потребує колосальної праці. Він публічно подякував Катерині Кухар за довіру та допомогу, а самим номером дуже пишається.

У коментарях підписники висловили свій захват від постановки балетмейстера Віктора Щербакова та виступу як Сергія Мельника з Аделіною, так і самої Катерини Кухар. "Мені дуже сподобався ваш номер, і підтримки, і Аделіна на пуантах. Молодці всі", "Це було блискуче", "Танець був феєричним, і ви були його окрасою", – пишуть шанувальники балерини.