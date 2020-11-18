Вже в неділю, 22 листопада, відбудеться грандіозний півфінал шоу "Танці з зірками", який потішить глядачів багатьма сюрпризами. Ведучими балкону стануть ексучасники цього сезону проєкту, а Тіна Кароль і Юрій Горбунов вперше станцюють на паркеті.

На офіційній сторінці шоу "Танці з зірками" в інстаграмі організатори анонсували цікаві деталі 13 ефіру. Так, на глядачів чекає повернення улюблених ексучасників, які покинули проєкт у попередніх випусках.

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Ведучі балкону в півфіналі "Танців з зірками"

Ексконкурсантами, які зустрічатимуть півфіналістів на балконі та розділятимуть з ними хвилювання під час виставлення оцінок, стануть ведуча Ольга Фреймут та підкорювач жіночих сердець Олег Винник. Схоже, гострих коментарів у 13 ефірі "Танців з зірками" буде вдосталь.

Танець ведучих Тіни Кароль і Юрія Горбунова

У півфіналі "Танців з зірками" співачки Юлія Саніна, Надія Мейхер і Санта Дімопулос вперше за всю історію шоу станцюють разом з незмінними ведучими проєкту – попдівою Тіною Кароль і шоуменом Юрієм Горбуновим. Крім того, свою майстерність на паркеті покаже ведучий балкону Олег Винник, який був змушений покинути шоу через інфікування коронавірусом. Про це інформує "ТСН".

Так, Тіна Кароль виконає румбу, Юрій Горбунов – квікстеп, а Олег Винник – танго, яке раніше опанував з Оленою Шоптенко. Наразі невідомо, з ким у парах опиняться ведучі.