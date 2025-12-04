В этот день наши предки проводили много времени дома за приготовлениями к рождественским праздникам. О запретах и других праздниках 4 декабря – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд Блаженнейшего митрополита Мефодия.

День памяти святой великомученицы Варвары

Она родилась в Илиополе в семье богатого язычника Диоскора. Девушка была чрезвычайно красивой, поэтому отец решил держать ее в башне. Именно там, проводя время в размышлениях, Варвара начала верить в Бога. Получив свободу, девушка тайно крестилась и в знак уважения к Святой Троице приказала сделать третье окно в своем дворце. Узнав об этом, Диоскор в гневе отдал дочь на жестокие пытки. Однажды в тюрьме ей явился Иисус Христос и исцелил ее раны. Впрочем, через некоторое время девушку все же казнили. В последней молитве она выпросила у Бога дар спасения людей от внезапной смерти без покаяния. С 1108 года мощи святой Варвары хранятся в Киеве. После разрушения Михайловского Златоверхого монастыря их спасли верующие. И сейчас мощи святой почивают во Владимирском соборе в Киеве.

Что нельзя делать?

Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.

Не следует сплетничать, завидовать и злословить.

Не стоит занимать или брать какие-либо вещи в долг.

Не рекомендуется выходить из дома после захода солнца.

Что еще отмечают?