В этот день наши предки проводили много времени дома за приготовлениями к рождественским праздникам. О запретах и других праздниках 4 декабря – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд Блаженнейшего митрополита Мефодия.
День памяти святой великомученицы Варвары
Она родилась в Илиополе в семье богатого язычника Диоскора. Девушка была чрезвычайно красивой, поэтому отец решил держать ее в башне. Именно там, проводя время в размышлениях, Варвара начала верить в Бога. Получив свободу, девушка тайно крестилась и в знак уважения к Святой Троице приказала сделать третье окно в своем дворце. Узнав об этом, Диоскор в гневе отдал дочь на жестокие пытки. Однажды в тюрьме ей явился Иисус Христос и исцелил ее раны. Впрочем, через некоторое время девушку все же казнили. В последней молитве она выпросила у Бога дар спасения людей от внезапной смерти без покаяния. С 1108 года мощи святой Варвары хранятся в Киеве. После разрушения Михайловского Златоверхого монастыря их спасли верующие. И сейчас мощи святой почивают во Владимирском соборе в Киеве.
Что нельзя делать?
- Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.
- Не следует сплетничать, завидовать и злословить.
- Не стоит занимать или брать какие-либо вещи в долг.
- Не рекомендуется выходить из дома после захода солнца.
Что еще отмечают?
- 4 декабря в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии. Его установили Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы в 1997 году. В течение длительного времени этот праздник отмечали 3 ноября. Однако в 2024 году глава страны Владимир Зеленский подписал новый Указ "О Дне ракетных войск и артиллерии", которым изменил дату праздника на 4 декабря, отмечает Официальный портал Верховной Рады.
- Также сегодня празднуют Всемирный день охраны дикой природы. Его основала американский политический деятель Хиллари Клинтон в 2012 году. Главная цель праздника – напомнить об ответственности человечества перед природой.
- Кроме того, 4 декабря отмечают Международный день гепарда и День коричневой обуви.